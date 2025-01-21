Сергей Миронов призвал закрыть музей «Эрарта» в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил закрыть петербургский музей «Эрарта». Об этом лидер партии «Справедливая Россия» заявил в ходе брифинга перед пленарным заседанием Государственной думы РФ. Его слова приводит телеканал «78».

«Захлебываются от соплей, я называю вещи своими именами, иноагенты. Хвалят, кричат криком: „Ура, какой музей, какой замечательный“, дурят наших людей, дурят нашу молодежь. И все делают вид, что так и надо», — возмутился Миронов.

«Мы все помним про „Ельцин-центр“. Он нервно курит в сторонке, отдыхает! То, что в моем родном городе Петербурге, родине президента, недопустимо! Мы готовы помочь губернатору Петербурга навести порядок в нашем городе», — добавил он.

Его возмутили несколько экспонатов с выставки в культурном центре. Он упомянул работу художника Евгения Кондратьева «Welcome to Russia». Она представляет собой матрешку с металлическими шипами внутри.

В соцсетях музея пишут, что «экспонат стал еще более гостеприимным: теперь вы можете зайти в арт-объект, сделать фото на память и пристально изучить внутренний мир матрешки».

Еще одним произведением стала инсталляция бывшего депутата и политзаключенного Юлия Рыбакова «Старший брат». Она выглядит как револьвер, направленный на куриное яйцо.

В ее описании сказано, что «художник создает яркий образ хрупкости и беззащитности человеческой жизни перед лицом исторических катаклизмов».

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