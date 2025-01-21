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«Голубую луну» Ричарда Линклейтера покажут на Берлинале

Сегодня в 12:40
Фото: Vanity Fair/Youtube

«Голубая луна» Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Маргарет Куолли и «Мечты» Мишеля Франко с Джессикой Честейн вошли в программу 75-го Берлинского кинофестиваля. В этом году жюри возглавит режиссер фильма «Май декабрь» Тодд Хейнс, пишет Variety.

Фильм «Голубая луна», в котором также снимаются Бобби Каннавале и Эндрю Скотт, — многолетний проект, рассказывающий о последних днях Лоренца Харта, соавтора песен Rodgers & Hart.

Картина «Мечты» воссоединит Франко с Честейн после фильма «Память» 2023 года. В фильме Исаак Эрнандес играет Фернандо, молодого артиста балета из Мексики, который мечтает о международном признании и жизни в США. Честейн играет его возлюбленную, светскую львицу и филантропа.

Среди других заметных картин конкурсной программы — «Горячее молоко», полнометражный дебют известной сценаристки Ребекки Ленкевич («Ее правда») с Эммой Маки, Фионой Шоу и Вики Крипс, а также «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» Мэри Бронштейн с Роуз Берн, A$AP Rocky и Конаном О’Брайеном.

Кроме того, на Берлинале дебютируют два китайских фильма — «Девушки на проводе» («Xiang fei de nv hai») Вивиан Цю и «Живая земля» («Sheng xi zhi di») Хуо Мэна. Всего в конкурсной программе участвуют фильмы из 26 стран, в том числе восемь картин, снятых женщинами-режиссерами или сорежиссерами.

В специальную программу Берлинале вошел «Совершенный незнакомец» Джеймса Мэнголда с Тимоте Шаламе в роли Боба Дилана. На фестивале также состоится показ фильма Питера Воллена 1987 года «Смерть дружбы» с Тильдой Суинтон, который станет частью почетной церемонии вручения ей «Золотого медведя».

«Мы очень гордимся фильмами, представленными в конкурсе этого года. Они демонстрируют широту кинематографа и предлагают увлекательные взгляды на разные жизни и места», — рассказала художественная руководительница фестиваля Триша Таттл.

75-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля. Полная программа события доступна тут.

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