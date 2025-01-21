Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства США по праву почвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В Конституции США написано, что любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином (в 1898 году это право подтвердил Верховный суд США). Согласно новому указу, ребенок не получит гражданства, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был гражданином США или постоянным жителем на момент рождения.

Ребенок также не получит гражданство, если мать находилась в США по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не имел гражданства страны. Ранее Центр миграционных исследований (CIS) отмечал, что этот принцип получения гражданства породил индустрию «родильного туризма».

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и генпрокурор Калифорнии Роб Бонта заявили о намерении «дать отпор, используя всю силу закона, чтобы защитить целостность Конституции» и «оспорить этот указ в федеральном суде».

Трамп отстаивает идею отмены права на получение гражданства по праву рождения с 2018 года. Политик говорил, что только в США «люди приезжают рожать детей, которые фактически становятся гражданами Штатов со всеми привилегиями», хотя это не так: более 30 стран тоже предоставляют гражданство по месту рождения.

Как именно будут реализовываться положения указа, которые идут вразрез с главным законом страны, непонятно. В 2018 году эксперты полагали, что Трамп прикажет ведомствам иначе интерпретировать положение Конституции, но в таком случае его решение можно оспорить в суде.