Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Сегодня / 15:53
Мюнхенский музей убрал инсталляцию с Илоном Маском
Сегодня / 17:46
Американец и россиянка поругались из‑за Трампа и разнесли «Чебуречную СССР»
Сегодня / 17:39
Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы
Сегодня / 17:06
В Турции произошел пожар в отеле. Погибли по меньшей мере 66 человек
Сегодня / 16:25
Джейсон Айзекс снимется в ромкоме «Омела и вино»
Сегодня / 16:16
Певица Этель Кейн ответила на критику ее хештега #KillMoreCEOs
Сегодня / 15:59
Против Дональда Трампа подали три иска в первый же его день в Белом доме
Сегодня / 15:57
В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тыс. долларов
Сегодня / 15:13
Вышел трейлер хоррора «Опус». В главной роли Айо Эдебири из сериала «Медведь»
Сегодня / 15:12
В США 81-летний мужчина почти каждый день ходит в кошачий приют, чтобы подремать с животными
Сегодня / 14:55
«***, я на это не подписывался»: Джеймс Кэмерон — о возможной реакции зрителей на «Аватара-3»
Сегодня / 14:54
Режиссер фильма «Миссия невыполнима-8» рассказал, что у зрителя «чуть не случился сердечный приступ»
Сегодня / 14:24
В Зеленограде ветеринары посадили на диету располневшего енота. Раньше он приезжал к ним худым
Сегодня / 14:11
«Анора» временно исчезнет из онлайн-кинотеатров России
Сегодня / 13:56
Сергей Миронов призвал закрыть музей «Эрарта» в Петербурге
Сегодня / 13:55
США выходят из ВОЗ по решению Трампа. Страна была крупнейшим спонсором организации
Сегодня / 13:47
Брейди Корбет встал на защиту использования ИИ в «Бруталисте»
Сегодня / 13:45
Умер французский режиссер Бертран Блие
Сегодня / 12:40
«Голубую луну» Ричарда Линклейтера покажут на Берлинале
Сегодня / 12:38
В России за неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ
Обновлено сегодня в 12:38
Клуб Arma (Mutabor) закроется в апреле
Сегодня / 11:38
Минздрав: в 2024 году 40 тыс. россиянок отказались от аборта после консультаций со специалистами
Сегодня / 11:18
Звезда «Разделения» Джон Туртурро принял участие в показе Zegna на Неделе моды в Милане
Сегодня / 11:01
Японский аквариум приклеил фотографии человеческих лиц к резервуару, чтобы развеселить одинокую рыбу
Сегодня / 09:35
«Высокий, тучный смурф»: Джош Гэд не получил роль в «Аватаре» из‑за своей комплекции
Сегодня / 09:19
Умер гитарист Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс
Сегодня / 09:17
«От сердца к Марсу»: Илон Маск показал жест, похожий на нацистское приветствие
Сегодня / 09:07
Кили Хоуз и Роуз Лесли — в трейлере сериала «Мисс Остин»

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Сегодня в 11:47
Фото: Ajay Suresh/Flickr

Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства США по праву почвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В Конституции США написано, что любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином (в 1898 году это право подтвердил Верховный суд США). Согласно новому указу, ребенок не получит гражданства, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был гражданином США или постоянным жителем на момент рождения.

Ребенок также не получит гражданство, если мать находилась в США по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не имел гражданства страны. Ранее Центр миграционных исследований (CIS) отмечал, что этот принцип получения гражданства породил индустрию «родильного туризма».

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и генпрокурор Калифорнии Роб Бонта заявили о намерении «дать отпор, используя всю силу закона, чтобы защитить целостность Конституции» и «оспорить этот указ в федеральном суде».

Трамп отстаивает идею отмены права на получение гражданства по праву рождения с 2018 года. Политик говорил, что только в США «люди приезжают рожать детей, которые фактически становятся гражданами Штатов со всеми привилегиями», хотя это не так: более 30 стран тоже предоставляют гражданство по месту рождения.

Как именно будут реализовываться положения указа, которые идут вразрез с главным законом страны, непонятно. В 2018 году эксперты полагали, что Трамп прикажет ведомствам иначе интерпретировать положение Конституции, но в таком случае его решение можно оспорить в суде.

Это один из первых указов, подписанных Трампом во время второго президентского срока. Его инаугурация состоялась 20 января.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами