Минздрав: в 2024 году 40 тыс. россиянок отказались от аборта после консультаций со специалистами

В 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его цитату приводит РИА «Новости».

По его данным, за последний год более 260 тысяч беременных прошли мотивированные анкетирования. В ходе процесса женщин проинформировали о мерах социальной поддержки с учетом их конкретной жизненной ситуации.

Также более 11 тысяч медицинских специалистов прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора, добавил министр.

«Все это позволило в 2024 году сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток», — сказал Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине.

Анкетирование для женщин, готовых к аборту, проводят с середины 2023 года. Наряду с УЗИ оно является обязательно процедурой для допуска к прерыванию беременности. В нем у пациенток интересуются социальным положением, материальными и жилищными условиями. По результатам процесса им предлагают федеральные и региональные меры соцподдержки, доступные в каждой конкретной ситуации.

В мае 2023 года Минздрав подготовил акушерам-гинекологам новые методички для консультации женщин, готовых на аборт.

В частности, ведомство посоветовало врачам убеждать несовершеннолетних девушек словами о том, что быть молодой мамой — это здорово, ведь поколенческий разрыв между ребенком и родителем будет меньше. Незамужним женщинам предложили говорить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни», а женщинам старше 35 лет — что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».