Японский аквариум приклеил фотографии человеческих лиц к резервуару, чтобы развеселить одинокую рыбу

Сотрудники японского аквариума приклеили вырезанные из бумаги человеческие лица для одинокой солнечной рыбки, которая, как они заметили, стала выглядеть нездоровой. Об этом рассказал The Guardian.

Рыба стала казаться больной вскоре после того, как аквариум в западном городе Симоносеки закрылся на ремонт в декабре. Животное весом почти 28 кг внезапно перестало есть медуз и начало тереться телом о стенки аквариума.

Сотрудники аквариума опасались, что солнечная рыба страдает от паразитов или проблем с пищеварением. Однако один из них предположил, что она, возможно, пытается приспособиться к отсутствию посетителей, а также к шуму и вибрациям, возникающим во время строительных работ.

Коллеги отнеслись к этому скептически, но теория оказалась верной. Через день после того, как сотрудники приклеили большие фотографии человеческих лиц на боковой стенке аквариума, рыба вновь обрела аппетит и выглядела в целом более довольной, сообщила газета Mainichi Shimbun.

«Возможно, из‑за внезапного отсутствия посетителей ей стало одиноко, что могло привести к проблемам со здоровьем», — подтвердил газете эксперт аквариума.

Солнечная рыбка стала одним из самых популярных обитателей аквариума благодаря своему дружелюбному характеру. «Она любопытна и подплывала к посетителям, когда те подходили к аквариуму», — объяснила сотрудница Маи Като.

Пост о солнечной рыбке на аккаунте аквариума в X собрал более 12,6 млн просмотров и комментариев с пожеланиями выздоровления. Фотография на странице аквариума в инстаграме* также вызвала положительные отзывы.