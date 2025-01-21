Звезда «Разделения» Джон Туртурро принял участие в показе Zegna на Неделе моды в Милане

Звезда «Разделения» Джон Туртурро стал одним из участников показа Zegna на Миланской неделе моды. На это обратил внимание Vogue

Актер появился на зеленой дорожке во время презентации осенне-зимней коллекции бренда 2025/26 года. Дизайнеры одели его в твидовое пальто с воротником из стриженой шерсти.

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После ивента актер и амбассадор Zegna Мадс Миккельсен пересекся с коллегой для совместного фото.

© Фото: из соцсетей Мадса Миккельсена

На прошлой неделе актерский состав «Разделения» устроил офис посреди Центрального вокзала в Нью-Йорке. Внутри стеклянного куба Адам Скотт, Патриция Аркетт и другие артисты поставили столы с компьютерами и играли роли, пока вокруг них бегал Бен Стиллер и снимал на телефон.

Толпа нью-йоркцев наблюдала за сотрудниками Lumon Industries, а те слонялись по кабинету, бросали бумажные самолетики с записками и делали зарядку.

Также выяснилось, что авторы проекта присылают актеру Кристоферу Уокену DVD-диски с эпизодами сериала. Актер не может смотреть его на Apple TV+.