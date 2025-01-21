В России за неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ

В России за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 29,1%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

За семь дней в стране диагностировали 572,9 тыс. случаев. «Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что на третьей неделе 2025 года в России зарегистрировали 9600 случаев ковида, что на 2,8% больше, чем на прошлой неделе. Ведомство напомнило о важности профилактики респираторных инфекций.

Речь идет о мытье рук, проветривании помещений, дезинфицировании гаджетов и рабочих поверхностей и избежании контактов с людьми с признаками заболевания.