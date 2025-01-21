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«Высокий, тучный смурф»: Джош Гэд не получил роль в «Аватаре» из‑за своей комплекции

Сегодня в 09:35
Фото: Twentieth Century Fox

Джош Гэд почти получил роль в научно-фантастической эпопее 2009 года «Аватар», но его физический архетип не подошел Джеймсу Кэмерону, пишет Variety.

В своих новых мемуарах «In Gad We Trust» актер «Холодного сердца» вспоминает, как, отчаявшись найти отсрочку от участия в 25-м ежегодном конкурсе орфографии округа Патнам на Бродвее, он отправился на прослушивание для других ролей на телевидении и в кино. И «одним из первых», на что он попробовался, был «новый фильм Джеймса Кэмерона под названием „Аватар“».

«Я записал себя на пленку и вскоре получил звонок, что Кэмерон хочет отправить меня в Лос-Анджелес для финального прослушивания в производственном офисе Lightstorm», — сказал он. Если бы его взяли, Гэд сыграл бы «роль лучшего друга Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и переводчика инопланетной расы на’ви».

«Я, видимо, не получил роль, потому что, хотя Джеймс Кэмерон, как говорят, был в восторге от моего прослушивания, когда меня превратили в цифрового аватара, я якобы стал похож на высокого, тучного смурфа», — продолжил Гэд.

В итоге роль досталась Джоэлу Дэвиду Муру, который играет Норма Спеллмана, доверенное лицо Джейка Салли и эксперта по языку на’ви.

Фильм «Аватар», вышедший на экраны 18 декабря 2009 года, стал самым кассовым фильмом всех времен, собрав по всему миру 2,9 миллиарда долларов. Сиквел, «Аватар: Путь воды», в настоящее время занимает третье место с общим сбором 2,3 миллиарда долларов.

На выставке D23 Expo 2024 Кэмерон раскрыл название третьего фильма франшизы: «Аватар: Огонь и пепел». Выход триквела намечен на 19 декабря 2025 года.

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