Умер гитарист Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс

Джон Сайкс, гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake, умер в возрасте 65 лет. В заявлении говорится, что его смерть наступила после «тяжелой борьбы с раком», пишет The Guardian.

«Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не знал его лично, он был вдумчивым, доброй и харизматичной личностью, чье присутствие освещало комнату. Он, безусловно, маршировал под свой собственный ритм и всегда поддерживал отстающих», — сказано в сообщении.

Фронтмен Whitesnake Дэвид Ковердейл выразил свое почтение в инстаграме*, назвав новость «шокирующей». Гитарист Guns N' Roses Слэш также помянул Сайкса в соцсетях.

Сайкс родился 29 июля 1959 года в Рединге, Беркшир. В подростковом возрасте Сайкс стал одержим игрой на гитаре, вдохновляясь Джимми Пейджем и Ричи Блэкмором. После переезда семьи в Блэкпул он присоединился к своей первой группе Streetfighter.

После двух лет работы в метал-группе Tygers of Pan Tang Сайкс ушел в 1982 году в ирландскую группу Thin Lizzy, подтолкнув их к металлическому звучанию, за которое они стали широко известны, и сыграв на гитаре на финальном альбоме Thunder and Lightning, вышедшем в 1983 году. Фронтмен Фил Линотт умер в 1986 году, и группа распалась.

Ковердейл предложил ему присоединиться к британской группе Whitesnake, и Сайкс дебютировал на их альбоме 1984 года «Slide It In», который принес им успех в США. В 1987 году он сыграл на их одноименном альбоме, снова подтолкнув их к более приятному для толпы звучанию, Вскоре Ковердейл уволил всех участников группы, о чем они утверждали, что узнали только от A&R-менеджера их лейбла.