В основу шоу лег бестселлер Гилла Хорнби, действие которого происходит в 1830 году. Сюжет рассказывает о сестре знаменитой писательницы Джейн Остин — Кассандре.

На протяжении всей жизни сестры были крайне близки, пока Джейн не скончалась в 1817 году. 26 лет спустя Кассандра неожиданно сжигает большую часть всех писем от своей сестры. «В этом мире нет большего утешения, чем сестра», — говорится в конце трейлера.