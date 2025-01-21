В Москве вырос спрос на психологов

В Москве спрос на услуги психологов вырос на 41% после окончания новогодних праздников. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководительницу отдела SEM в «Профи.ру» Марию Сафонову.

«В среднем количество обращений к психологам в день возросло на 34% относительно декабря. Рост может быть связан с желанием москвичей начать „новую осознанную жизнь“ с нового года», — отметила она.

Ранее стало известно, что за январь — ноябрь 2024 года россияне купили рекордные 16,1 млн упаковок антидепрессантов. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Из‑за высокого спроса в российских аптеках время от времени заканчиваются наиболее востребованные антидепрессанты. К примеру, с начала 2025 года в Москве в фармрознице пропал «Золофт» на основе сертралина.