Режиссер «Гарри Поттера» Крис Коламбус похвалил предстоящий перезапуск от HBO

Он назвал его «впечатляющей идеей», которая позволит исследовать ранее неизведанные коридоры Хогвартса. «Когда снимаешь фильм, есть определенные ограничения», — сказал режиссер, отметив, что не существует заклинания, способного магическим образом втиснуть материал романа в плотный художественный фильм.

«Наш фильм длился 2 часа 40 минут, а второй — почти столько же. То, что у них есть возможность снимать по несколько эпизодов для каждой книги, я считаю фантастикой», — сказал он, добавив, что в своих постановках старался «вместить как можно больше из книги». Коламбус снимал первые два фильма франшизы.