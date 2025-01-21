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Режиссер «Гарри Поттера» Крис Коламбус похвалил предстоящий перезапуск от HBO

Сегодня в 07:16
Фото: Warner Bros.

Режиссер «Гарри Поттера» Крис Коламбус высоко оценил предстоящий сериальный перезапуск от HBO.

Он назвал его «впечатляющей идеей», которая позволит исследовать ранее неизведанные коридоры Хогвартса. «Когда снимаешь фильм, есть определенные ограничения», — сказал режиссер, отметив, что не существует заклинания, способного магическим образом втиснуть материал романа в плотный художественный фильм.

«Наш фильм длился 2 часа 40 минут, а второй — почти столько же. То, что у них есть возможность снимать по несколько эпизодов для каждой книги, я считаю фантастикой», — сказал он, добавив, что в своих постановках старался «вместить как можно больше из книги». Коламбус снимал первые два фильма франшизы.

Ожидается, что съемки сериала начнутся этим летом под руководством шоураннера Франчески Гардинер. На роли Гарри, Гермионы и Рона, которых сыграли Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, уже прослушали 32 000 детей.

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