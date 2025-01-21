«От сердца к Марсу»: Илон Маск показал жест, похожий на нацистское приветствие

Илон Маск дважды вскинул руку от груди во время выступления на параде в честь инаугурации президента США Дональда Трампа. В сети в жесте увидели нацистское приветствие.

Самый богатый человек в мире по версии Forbes вышел на сцену вашингтонского стадиона Capital One Arena. Он заявил, что победа кандидата от Республиканской партии «была не обычной победой, а развилкой на пути человеческой цивилизации».

«Эта победа действительно важна. Спасибо вам за то, что это случилось! Спасибо вам», — обратился Маск к зрителям, положил правую руку на сердце, затем вытянул ее под углом вверх и ладонью вниз. После этого он повернулся и повторил движение в сторону толпы позади него.

«Мое сердце обращено к вам. Благодаря вам цивилизации гарантировано будущее. Благодаря вам у нас будут безопасные города, безопасная граница, разумные траты, базовые потребности. И мы запустим DOGE на Марс», — добавил миллиардер.

Некоторые американские телеканалы не стали показывать жест в своих трансляциях.

В сети действия Маска расценили как нацистское приветствие и были сильно удивлены тем, что такое произошло уже в первый день президентства Трампа и отмечаемый день борца с дискриминацией Мартина Лютера Кинга. Памятная дата совпала в этом году со вступлением республиканца в должность.

Блогер JerryRigEverything, известный по роликам с краш-тестами гаджетов, был сильно разочарован увиденным и пообещал избавиться от четырех ранее приобретенных автомобилей Tesla.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 «Я знала, что однажды самые влиятельные мужчины сожгут мир дотла, — но я даже не могла представить, что они окажутся такими лузерами» — это заголовок колонки журналистки Ребекки Шоу для The Guardian 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Маск увидел в подозрениях лишь провокацию и атаку на него.

«Им пора придумать трюки получше. Кричать, что „все вокруг Гитлер“, — это так избито», — написал он в своем аккаунте.

В защиту Маска выступила Антидиффамационная лига (АДЛ). Организация, известная борьбой с антисемитизмом и ненавистью к евреям, посчитала жест «неловким и воодушевленным».

«Похоже, Илон Маск сделал неловкий воодушевленный жест, а не нацистское приветствие. Однако мы ценим беспокойство людей», — отметили в АДЛ.

«В такие моменты всем сторонам необходимо отнестись друг к другу благосклонно, возможно, даже закрыть на что‑то глаза и вздохнуть полной грудью», — добавили ее представители и пожелали США преодолеть разногласия и встать «на путь единения».

Пост общественников раскритиковала конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Она увидела в сообщении попытку обелить нацистское приветствие. Организации также припомнили слова ее директора Джонатана Гринблатта о том, что университеты должны порицать ношение куфии в поддержку палестинцев так же, как и ношение свастики.

В сентябре 2023 года АДЛ вступала в конфликт с Маском из‑за роста числа антисемитских сообщений в твиттере после покупки соцсети миллиардером. В числе других рекламодателей лига решила покинуть платформу. Владелец сервиса пригрозил ей судом за клевету, спустя несколько недель организация вернулась обратно. Позже Маск также обвинял НКО в продвижении расизма против белых людей.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 «Ультраправые активисты восхищены вскинутой рукой Маска» 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Противникам Маска указали на то, что во многих распространяемых кадрах обрезаны слова про сердце. Без этого его жест выглядит как немотивированное вскидывание руки.

Кто‑то также напомнил, что Маск страдает от синдрома Аспергера, что выражается в трудностях в социальных взаимодействиях. Жест может объясняться волнением и тревогой из‑за выступления перед толпой.

Некоторые предположили, что миллиардер показал римский салют или «салют Беллами».

Римский жест связан с картиной Жака-Луи Давида «Клятва Горациев» XVIII века, но не встречается в текстах о Древнем Риме. В середине XX века он был адаптирован итальянскими фашистами, а позже стал использоваться немецкими нацистами.

«Салют Беллами», бывший частью клятвы верности флагу США с XIX века, в прошлом действительно предполагал вскидывание руки. Американцы отказались от него в годы Второй мировой из‑за сходства с нацистским жестом. Теперь клятву произносят, не убирая руку от сердца.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Историки и журналисты в твиттере отмели предположения, что жест мог быть чем‑то, кроме нацистского приветствия. Также Маску припомнили высказывания в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» и теории замещения.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Представители вступившего в должность президента Трампа пока не комментировали вызвавший споры жест сторонника и крупного донора избирательной кампании. До церемонии инаугурации появились сообщения, что офис возглавляемой Маском организации «Департамент государственной эффективности» будет размещен в Административном здании Эйзенхауэра, а миллиардер уже получил собственный адрес электронной почты в правительственной системе.

Согласно указу президента об учреждении, организация займется модернизацией федеральных технологий и программного обеспечения для достижения эффективности управления и производительности. В ее руководящий состав должны войти 20 человек, а подотчетные группы по четыре человека присоединятся к каждому государственному агентству.