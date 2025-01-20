В Китае пройдет первый полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов

В Китае пройдет первый полумарафон с участием одновременно людей и человекоподобных роботов. Его устроят в апреле в Пекине, сообщил South Chine Morning Post.

В забеге примут участие около 12 000 человек и десятки роботов из более чем 20 компаний. Они преодолеют дистанцию в 21 километр и поборются за призы, которые достанутся трем самым быстрым спортсменам.

Мероприятие состоится в Пекинской экономико-технологической зоне развития, также известной как E-Town. Это индустриальная территория в районе Даксин, где расположены различные производственные парки, поддерживающие хайтек-инновации.