В Париже откроют крупнейшую в истории выставку Дэвида Хокни

В Париже откроют крупнейшую в истории выставку-ретроспективу творчества английского художника Дэвида Хокни. Об этом сообщил The Guardian.

Выставку представят в Фонде Луи Виттон в апреле. На ней можно будет увидеть ранее не появлявшиеся ни в одной экспозиции работы автора, в том числе полотно «После Блейка: известно меньше, чем думают люди». На его создание Хокни вдохновила поэма «Божественная комедия» Данте, написанная в XIV веке.

Картину покажут наряду с недавними работами 87-летнего художника, а также полотнами, которые десятилетиями хранились в студии Хокни или в частных собраниях. Среди них окажутся новый автопортрет живописца и полотно «Игра внутри игры» — размышление Хокни о его искусстве.

Коллекция работ одного из самых значимых художников современной Великобритании займет все здание галереи, спроектированное Франком Гери. Хокни признался, что такой масштабной выставки в его жизни еще не было.

Поклонники Хокни получат доступ к таким его шедеврам как «Большой всплеск», а также к его произведениям в различных жанрах. Талант автора раскроют в его гравюрах, фотографиях и сценографии. Выставка продлится до 1 сентября.