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Турчанка попала в Книгу рекордов Гиннесса, раздавив бедрами пять арбузов за минуту

Сегодня в 22:11
Фото: Daniel Dan/Unsplash

Девушка из Турции Гозде Доган попала в Книгу рекордов Гиннесса, раздавив пять арбузов за минуту собственными бедрами. Об этом сообщили в X представители Книги.

Они поделились видео перформанса девушки. Та в феврале приняла участие в необычном челлендже. На видео Доган сидит между двумя рядами арбузов и сжимает их один за другими с помощью бедер.

Доган стала первой девушкой, установившей рекорд по уничтожению арбузов. Ранее эти ягоды бедрами давили только мужчины. В 2017 году гражданин Ирана Ашкан Рохоллах Дошманзиари установил рекорд: он раздавил три арбуза за 60 секунд.

Дошманзиари принадлежит еще один рекорд, и он тоже связан с арбузами. В 2023 году мужчина уложил четыре ягоды одну на друг друга.

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Теги:
Dogan
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