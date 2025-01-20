Турчанка попала в Книгу рекордов Гиннесса, раздавив бедрами пять арбузов за минуту

Девушка из Турции Гозде Доган попала в Книгу рекордов Гиннесса, раздавив пять арбузов за минуту собственными бедрами. Об этом сообщили в X представители Книги.

Они поделились видео перформанса девушки. Та в феврале приняла участие в необычном челлендже. На видео Доган сидит между двумя рядами арбузов и сжимает их один за другими с помощью бедер.

Доган стала первой девушкой, установившей рекорд по уничтожению арбузов. Ранее эти ягоды бедрами давили только мужчины. В 2017 году гражданин Ирана Ашкан Рохоллах Дошманзиари установил рекорд: он раздавил три арбуза за 60 секунд.