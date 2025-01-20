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Пол Шрейдер: «ChatGPT может писать оригинальные сценарии»
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Сценарист «Таксиста» пообщался с ChatGPT и пришел к выводу, что он может писать отличные сценарии

Сегодня в 21:25
Фото: Franco Origlia / Getty Images

Режиссер и сценарист Пол Шредер, работавший над текстом «Таксиста» и снявший «Тихого садовника», поделился в фейсбуке* результатами эксперимента с ChatGPT.

Он рассказал, что попросил искусственный интеллект предложить идеи для его фильма. Затем Шредер спросил чат-бот, может ли тот сгенерировать идеи для картин других режиссеров. Результаты поразили кинематографиста.

«Пол Томас Андерсон. Затем Квентин Тарантино. Затем Хармони Корин. Затем Ингмар Бергман. Потом Росселлини. Ланг. Скорсезе. Мурнау. Капра. Форд. Спилберг. Линч. Каждая идея, которую выбал ChatGPT (за несколько секунд), была хороша», — написал Шредер.

Режиссер отметил, что идеи были «оригинальными» и «конкретными». «Почему писатели должны месяцами сидеть в поисках хорошей идеи, когда ИИ может предложить ее за считаные секунды?» — задался вопросом он.

Подписчики сценариста усомнились в его точке зрения. Они отметили, что Chat GPT может помочь в написании фильмов, в центре которых — сюжет. Но не «метафизические картины вроде тех, что снимали Тарковский или Дэвид Линч».

«Чтобы все это вообще случилось, первым делом должны быть Пол Шредер, Пол Томас Андерсон, Квентин Тарантино и так далее. ChatGPG ничего не мог бы предложить, если бы эти авторы не создали свои работы», — напомнил один читатель.

Другой попросил кинематографиста не продвигать искусственный интеллект. «Мы расстраиваемся, когда ты полагаешь, что душа не необходима для того, чтобы быть хорошим писателем», — добавил третий.

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