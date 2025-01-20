«Милая, не надо!» Итана Коэна выйдет в мае

Премьера фильма Итана Коэна «Милая, не надо» состоится в мае 2025 года. Об этом одна из главных актрис фильма Маргарет Куолли рассказала в интервью IndieWire.

Вместе со звездой «Субстанции» в картине сыграют Обри Плаза и Крис Эванс. Куолли исполнит роль частного детектива, которая расследует дело о культе в Бейкерсфилде, штат Калифорния, во главе с харизматичным основателем (Эванс).

Как писали СМИ в начале 2024 года, картина станет комедией в духе предыдущей работы Коэна — «Красотки в бегах». Новый проект также выпустит студия — Focus Features.

Коэн написал сценарий фильма вместе с женой Тришей Кук, работавшей над «Большим Лебовски» и «О, где же ты, брат?». Продюсерами выступили Тим Беван, Эрик Феллнер и Роберт Граф.