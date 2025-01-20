«Бруталиста» раскритиковали за использование ИИ для коррекции акцента в диалогах

Один из фаворитов сезона наград «Бруталист» попал под критику в соцсетях после слов редактора о том, что при создании фильма использовался ИИ. Специалист Давид Янчо дал интервью технологическому журналу RedShark News.

Янчо рассказал, что при монтаже диалогов использовался сервис Respeecher, чтобы смягчить акценты актеров Эдриена Броди и Фелисити Джонс, когда те говорят на венгерском языке. По его словам, это была вынужденная мера, потому что это «один из самых сложных языков для изучения» и имитировать его сложно. «Мы хотели усовершенствовать их [диалоги], чтобы даже местные жители не заметили никакой разницы», — пояснил он.

Авторы пробовали по-разному решить эту проблему, но не получалось, рассказал Янчо. Броди и Джонс записали свои голоса в программу ИИ, а затем это сделал Янчо, поэтому «в венгерских диалогах есть часть его собственных слов».

Кроме того, ИИ применялся при создании финальной сцены «Бруталиста» для генерации «серии архитектурных чертежей и готовых зданий».

Как пишет Variety, один из пользователей предположил, что решение Американской киноакадемии дисквалифицировать саундтрек Ханса Циммера для «Дюны-2» с номинации на «Оскар» из‑за повторения мелодии на фоне «Бруталиста» выглядит плохо. Другой комментатор посчитал «позорным» использование ИИ, чтобы «избежать оплаты работы визуальных художников» и изменить голоса актеров.