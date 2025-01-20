Дональд Трамп принял присягу и во второй раз стал президентом США

20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Это следует с сайта Белого дома.

Перед Трампом присягу принес вице-президент Джей Ди Вэнс. В отличие от предыдущих инаугураций, церемония Трампа прошла не на ступенях Капитолия, а в ротонде: из‑за низкой температуры на улице. По традиции новый президент дал клятву «добросовестно исполнять обязанности» и «поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Трамп заявил, что первым делом он объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и приравняет наркокартели к иностранным террористическим организациям. Это будет его первый указ на посту президента. «Мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иностранцев туда, откуда они вернулись», — сказал президент.