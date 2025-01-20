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Со дна Байкала убрали статую рыцаря в железных доспехах

Вчера в 17:01
Фото: Kisurin/Telegram

На дне Байкала некоторое время назад появилась железная статуя рыцаря в доспехах. Власти решили ее убрать, посчитав опасной для природы. Об этом сообщил ТАСС.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку и постановила извлечь арт-обьект из озера. Статую уже вытащили — она находилась на глубине 7 метров.

Фигуру установили возле поселка Листвянка, в 40 метрах от берега. Ее обнаружил фридайвер Марк Кисурин во время тренировки. По мнению спортсмена, статуя угрожала Байкалу не больше, чем мусор, а также затопленные автомобили и лодки.

В соцсетях утверждали, что рыцаря разместил на дне озера дайвинг-центр «Аква Эко» 7 декабря. Его глава отрицал эту информацию. По данным IrCity, доспехи для фигуры купили в интернете. Высота статуи составила 2 метра.

Дайверы хотели назвать арт-объект в честь ученого Григория Галазия, которого называли «рыцарем Байкала» его коллеги и ученики. В руки фигуре планировали позднее вставить меч, изготовленный местными мастерами.

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