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В Челябинске работникам завода по ошибке заплатили в 100 раз больше

Вчера в 17:57
Фото: Pavel Starikov/Flickr

Сотрудникам челябинского завода перевели миллионы рублей из‑за ошибки бухгалтерии. Об этом сообщила «КП-Челябинск».

Как пишет издание, одному работнику вместо 50 тыс. рублей перевели 5 млн рублей. Его случай оказался не единственным — кому‑то из его коллег заплатили 8 млн рублей. Некоторые из сотрудников сразу связались с начальством, но как именно возвращать деньги, пока непонятно. Другие, напротив, уже потратили часть неожиданной зарплаты.

Глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов рассказал изданию, что если заводчане не вернут деньги добровольно, компании придется доказывать свою правоту в суде.

По его словам, если работодатель ошибся, он не может просто взыскать деньги обратно. Счетную ошибку придется объяснять суду, который часто встает на сторону работников.

«В данной ситуации все неочевидно. Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время, пройдя через все инстанции, вплоть до Верховного суда. Даже если работодатель выиграет дело и получит судебное решение о взыскании денег, работник может объявить себя банкротом», — объяснил Филатов.

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