В Челябинске работникам завода по ошибке заплатили в 100 раз больше

Сотрудникам челябинского завода перевели миллионы рублей из‑за ошибки бухгалтерии. Об этом сообщила «КП-Челябинск».

Как пишет издание, одному работнику вместо 50 тыс. рублей перевели 5 млн рублей. Его случай оказался не единственным — кому‑то из его коллег заплатили 8 млн рублей. Некоторые из сотрудников сразу связались с начальством, но как именно возвращать деньги, пока непонятно. Другие, напротив, уже потратили часть неожиданной зарплаты.

Глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов рассказал изданию, что если заводчане не вернут деньги добровольно, компании придется доказывать свою правоту в суде.

По его словам, если работодатель ошибся, он не может просто взыскать деньги обратно. Счетную ошибку придется объяснять суду, который часто встает на сторону работников.