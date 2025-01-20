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В Госдуме собрали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх

Вчера в 15:59
Фото: Alex Haney/Unsplash

Депутаты Госдумы сформировали межфракционную рабочую группу для разработки законопроекта о регулировании контента в видеоиграх. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте.

По словам собеседника, в группу вошли зампредседателя Госдумы Петр Толстой и руководители других профильных комитетов. Участники работают над проектом закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ».

Законодатели предлагают ввести обязательную маркировку видеоигр, а также запретить игры, которые содержат запрещенную к распространению в РФ информацию. В январе Госдума объявила о намерении принять закон о запрете деструктивного контента.

В этом же месяце думский депутат Антон Горелкин сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который вводит маркировку видеоигр по их содержанию. Горелкин добавил, что документ не запрещает иностранные игровые сервисы и не содержит «невыполнимых требований».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты намерены защитить россиян от «деструктивного контента», который «негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения». По его словам, избиратели часто жалуются на видеоигры, которые содержат пропаганду чуждых ценностей, агрессию и насилие.

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