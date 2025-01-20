В Госдуме собрали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх

Депутаты Госдумы сформировали межфракционную рабочую группу для разработки законопроекта о регулировании контента в видеоиграх. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте.

По словам собеседника, в группу вошли зампредседателя Госдумы Петр Толстой и руководители других профильных комитетов. Участники работают над проектом закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ».

Законодатели предлагают ввести обязательную маркировку видеоигр, а также запретить игры, которые содержат запрещенную к распространению в РФ информацию. В январе Госдума объявила о намерении принять закон о запрете деструктивного контента.

В этом же месяце думский депутат Антон Горелкин сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который вводит маркировку видеоигр по их содержанию. Горелкин добавил, что документ не запрещает иностранные игровые сервисы и не содержит «невыполнимых требований».