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Харрисон Фонд и Хелен Миррен защищают свой дом в трейлере второго сезона «1923»

Вчера в 16:49
Фото: Paramount+/YouTube

Paramount+ выпустил официальный трейлер второго сезона «1923» — приквела «Йеллоустона». Премьера многосерийной драмы Тейлора Шэридана состоится 23 февраля.

Проект, главные роли в котором исполняют Харрисон Форд и Хелен Миррен, рассказывает о жизни семьи Даттон в 1923 году, во времена сухого закона, засухи и первых предпосылок Великой депрессии.

Во втором и последнем сезоне жестокая зима приносит Джейкобу (Форд) и Каре (Миррен) новые проблемы и незавершенные дела на ранчо Даттонов.

«Суровые условия и противники угрожают положить конец наследию Даттонов, Спенсер (Брэндон Скленар) отправляется в трудное путешествие домой наперегонки со временем, чтобы спасти свою семью в Монтане. Тем временем Александра (Джулия Шлепфер) отправляется в свое собственное нелегкое трансатлантическое путешествие, чтобы найти Спенсера и возродить их любовь», — гласит официальное описание.

В «1923» также снимаются Джером Флинн, Даррен Манн, Брайан Герати, Амина Нивес, Мишель Рэндольф, Себастьян Роше, Тимоти Далтон и Дженнифер Карпентер.

Премьера первого сезона состоялась в декабре 2022 года. Он стал сиквелом еще одного шоу по мотивам «Йеллоустоуна» — «1883», вышедшего в декабре 2021 года.

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