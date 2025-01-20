Губернатором Ватикана впервые станет женщина

В марте монахиня Раффаэлла Петрини займет должность главы губернаторства города-государства Ватикан, объявил папа римский Франциск. Она станет первой женщиной, которая займет эту должность.

На данный момент Петрини работает генеральным секретарем губернаторства Ватикана. Возможность стать главой у нее появилось после того, как нынешний кардинал Фернандо Вергес Альсага объявил о своем уходе на пенсию.

По словам папы Франциска, работа женщин в курии «продвигалась медленно, но эффективно». Пара римский признал, что «женщины справляются лучше» и «их […] много». Он напомнил, что ранее другая женщина уже занимала высокопоставленную должность: в начале января монахиня Симона Брамбилла стала префектом Департамента по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.