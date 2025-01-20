Губернатором Ватикана впервые станет женщина

Вчера / 17:15
Дональд Трамп принял присягу и во второй раз стал президентом США
Сегодня / 21:25
Сценарист «Таксиста» пообщался с ChatGPT и пришел к выводу, что он может писать отличные сценарии
Вчера / 19:20
«Милая, не надо!» Итана Коэна выйдет в мае
Вчера / 17:57
В Челябинске работникам завода по ошибке заплатили в 100 раз больше
Вчера / 17:01
Со дна Байкала убрали статую рыцаря в железных доспехах
Вчера / 16:49
Харрисон Фонд и Хелен Миррен защищают свой дом в трейлере второго сезона «1923»
Вчера / 16:39
«Бруталиста» раскритиковали за использование ИИ для коррекции акцента в диалогах
Вчера / 16:04
Папа Франциск назвал предложение Трампа массово депортировать иммигрантов позором
Вчера / 15:59
В Госдуме собрали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх
Вчера / 15:31
ЦРУ разработало ИИ-клоны мировых лидеров и общается с ними
Вчера / 15:05
Директор Netflix: Дэвид Линч работал над мини-сериалом для стриминговой платформы
Вчера / 14:47
Telegram заблокировал канал RuTracker
Вчера / 14:27
«Волшебник Изумрудного города» вошел в топ-4 самых кассовых фильмов в истории России
Вчера / 14:06
Сокольническую линию продлят до Ярославского шоссе
Вчера / 14:02
Брайан Кокс заявил, что слишком рано покинул сериал «Наследники»
Вчера / 13:47
Иранского рэпера Таталу приговорили к смертной казни за богохульство
Вчера / 13:08
В США издадут ранее неизвестные работы Джека Керуака о буддизме
Вчера / 12:04
Умерла композитор Клэр ван Кампен, жена Марка Райлэнса
Вчера / 12:02
Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»
Вчера / 11:57
В «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники
Вчера / 10:35
Baza: в машине Гоши Куценко спрятали тело убитой женщины
Вчера / 09:55
Мелания Трамп запустила свою криптовалюту. Она взлетела на 24 000% за первый час
Вчера / 09:34
Клуб Arma (Mutabor) может закрыться весной
Вчера / 09:24
В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку с работы, отправив письмо начальству
Вчера / 08:47
Россияне стали путешествовать в Японию в два раза чаще
Вчера / 07:53
Instagram* запустит приложение для редактирования вертикальных видео Edits ― конкурента CapCut
Вчера / 07:15
Пол Шрейдер: «ChatGPT может писать оригинальные сценарии»
Вчера / 06:47
В петербургских вузах появятся комнаты матери и ребенка

Губернатором Ватикана впервые станет женщина

Вчера в 15:55
Фото: Catholic Church England and Wales/Flickr

В марте монахиня Раффаэлла Петрини займет должность главы губернаторства города-государства Ватикан, объявил папа римский Франциск. Она станет первой женщиной, которая займет эту должность.

На данный момент Петрини работает генеральным секретарем губернаторства Ватикана. Возможность стать главой у нее появилось после того, как нынешний кардинал Фернандо Вергес Альсага объявил о своем уходе на пенсию.

По словам папы Франциска, работа женщин в курии «продвигалась медленно, но эффективно». Пара римский признал, что «женщины справляются лучше» и «их […] много». Он напомнил, что ранее другая женщина уже занимала высокопоставленную должность: в начале января монахиня Симона Брамбилла стала префектом Департамента по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.

В начале января папа римский призвал монахинь дистанцироваться от сплетен и не ходить с «кислыми минами». «Сплетни убивают, сплетни отравляют. Пожалуйста, никаких сплетен среди вас, никаких. И просить об этом женщину — это героизм, но давайте, давайте двигаться вперед, и никаких сплетен», — сказал он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами