ЦРУ разработало ИИ-клоны мировых лидеров и общается с ними

ЦРУ разработало виртуальные версии зарубежных президентов и премьер-министров, чтобы аналитики могли общаться с ними и предсказывать их поведение. Об этом сообщает The New York Times.

Цифровые профили мировых лидеров созданы с помощью большой языковой модели. Общение с ними происходит в форме чат-бота на основе искусственного интеллекта. Разработка заняла около двух лет.

«Это фантастический пример приложения, которое нам удалось быстро развернуть и запустить в эксплуатацию более дешевым и быстрым способом», — отметил главный технический директор ЦРУ Нанд Мулчандани.

Как отмечает NYT, одна из самых важных задач ЦРУ ― понимать поведение политиков по всему миру. Предполагается, что чат-бот поможет в этом аналитикам, которые работают с секретными данными.