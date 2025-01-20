Директор Netflix: Дэвид Линч работал над мини-сериалом для стриминговой платформы

Американский режиссер Дэвид Линч работал над мини-сериалом для стримингового сервиса Netflix вплоть до своей смерти. Об этом заявил главный исполнительный директор платформы Тед Сарандос в инстаграме*.

Сарандос вспомнил, как много лет назад впервые встретил Линча. Тогда Netflix еще существовала как компания, дающая в аренду DVD-диски с фильмами. Бизнесмен приехал домой к одному из своих любимых режиссеров, чтобы договориться о продаже прав на ленту «Голова-ластик» и короткометражные работы кинематографиста.

«После того, как мы обо всем договорились, Дэвид провел мне экскурсию по своему дому и его искусству. Затем он спросил, не хотел бы я взглянуть на рабочий монтаж его нового фильма. Я думаю, что он говорил о нескольких сценах. Он привел меня в комнату для кинопоказа и показал мне 3-часовую версию „Малхолланд-драйв“», — написал Сарандос.

Он добавил, что после этой удивительной встречи разговаривал с Линчем лишь несколько раз. В частности тогда, когда режиссер предложил Netflix выпустить мини-сериал своего авторства.

«Это была продукция Дэвида Линча, наполненная тайной и рисками, но мы хотели отправиться в это творческое путешествие с этим гением. Сперва ковид, затем неопределенность, связанная со здоровьем, привели к тому, что этот проект так и не был создан, но мы пообещали, что вернемся к нему, как только он [Линч] будет готов». Тед Сарандос Главный исполнительный директор Netflix

CEO стриминг-сервиса подчеркнул, что его последний разговор с Линчем «был таким же волнующим, как и первый». В этот раз кинематографист пришел домой к Сарандосу вместе с актрисой Лорой Дерн, и они вместе долго обсуждали «проекты, кино, жизнь, искусство и окна» — Линчу понравились окна в здании.