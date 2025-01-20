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«Волшебник Изумрудного города» вошел в топ-4 самых кассовых фильмов в истории России

Вчера в 14:27
Фото: «Централ Партнершип»

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» стал четвертым в списке самых кассовых фильмов в истории проката России.

Сборы ленты составили 3,09 млрд рублей. Таким образом, ей удалось обойти «Холопа» (3,082 млрд рублей) и приблизиться к «Аватару» — 3,516 млрд.

Первое место в топе самых кассовых фильмов занимает «Чебурашка» (6,792 млрд рублей), а второе — «Холоп-2» (3,842 млрд рублей). Ранее четвертое место в топе занимали «Бременские музыканты» (3,036 млрд).

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первый фильм в трилогии по произведениям Александра Волкова. Сказку советского писателя экранизировал режиссер Игорь Волошин. Главные роли исполнили Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова.

Фэнтези-фильм собрал 1 млрд рублей на третий день проката. 1 января билеты на «Дорогу из желтого кирпича» раскупили на 391,2 млн рублей, 2 января — на 500,1 млн, 3 января — на 303,3 млн. В остальные дни недели предпродажи билетов на фильм суммарно принесли более 114 млн рублей.

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