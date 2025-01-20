Сокольническую линию продлят до Ярославского шоссе

Московский метрополитен подтвердил планы по продлению Сокольнической линии в Ярославский район. Слухи об этом циркулировали на транспортных форумах, но власти и застройщики не комментировали их.

Теперь же Московский метрополитен ответил на обращение жителей северо-востока города. Ответ опубликовал телеграм-канал «Развитие метрополитена и транспорта Москвы».

Согласно документу, за «Бульваром Рокоссовского» планируют построить еще как минимум две станции — «МГСУ» и «Холмогорскую». Открытие станций включено в программу развития метрополитена и намечено на 2032 год.

Сокольническая линия, таким образом, продлится на 8,8 километров на север ― до Ярославского шоссе. Новый участок пройдет под «Лосиным островом».