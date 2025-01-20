Папа Франциск назвал предложение Трампа массово депортировать иммигрантов позором

В редком телеинтервью папа римский Франциск назвал позором призыв избранного президента Дональда Трампа к массовой депортации иммигрантов в США. Он также впервые появился в тиктоке, чтобы прорекламировать свою новую автобиографию «Надежда». Об этом сообщил Variety.

В 40-минутной беседе с ведущим ток-шоу Фабио Фацио в итальянской программе «Che Tempo Che Fa» 88-летнего понтифика спросили об отношении к планам администрации Трампа по депортации нелегальных иммигрантов.

«Если это правда, то это будет позор, потому что это заставит бедных людей, у которых ничего нет, платить по неоплаченным счетам. Так не пойдет. Так дела не делаются», — сказал Франциск.

Франциск также впервые появился в тиктоке, чтобы рассказать о книге «Надежда» — первом мемуаре действующего папы. В ролике папа поблагодарил журналиста Карло Муссо, который вместе с ним написал книгу, за терпение, с которым он слушал его воспоминания.