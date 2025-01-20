Брайан Кокс заявил, что слишком рано покинул сериал «Наследники»

Брайан Кокс заявил, что создатели «Наследников» слишком рано убили его персонаж.

В третьей серии финального, четвертого сезона Логан Рой внезапно упал в обморок, пока летел на частном самолете, и в итоге умер. Смерть одного из главных героев стала неожиданностью для поклонников.

Выступая в Оксфордском университете, Кокс сказал, что ему нравится концовка сериала, хотя у него есть оговорка. По словам актера, он был рад, что его убили, но это нужно было сделать на один эпизод позже, так как в последующих сериях на экране было много «этих скучных детей».

Однако, говоря о сезоне в целом, он похвалил создателя Джесси Армстронга за то, что он закончил сериал в нужное время. Кокс также похвалил Кирана Калкина, отметив, что актер обладал «детским актерским энтузиазмом, детской актерской радостью, и было бы ужасно это пресечь».