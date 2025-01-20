Иранского рэпера Таталу приговорили к смертной казни за богохульство

Иранский суд приговорил популярного певца Амира Хуссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни по обвинениям в богохульстве, пишет The Guardian.
«Верховный суд принял протест прокурора» против предыдущего пятилетнего тюремного срока за преступления, включающие богохульство, сообщила иранская газета Etemad.
По данным издания, дело было возобновлено, и на этот раз обвиняемого приговорили к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда. Журналисты отметили, что приговор не окончательный и еще может быть обжалован.
37-летний андеграундный музыкант жил в Стамбуле с 2018 года, пока турецкая полиция не передала его Ирану в декабре 2023 года. С тех пор он находится в заключении в Иране.
Таталу также был осужден на 10 лет за пропаганду проституции. Кроме того, его обвинили в распространении пропаганды против Исламской Республики и публикации «непристойного материала».
Певец, известный сочетанием рэпа, поп-музыки и R’n’B, ранее сотрудничал с консервативными политиками для привлечения молодой, либерально настроенной иранской аудитории.
В 2017 году Таталу даже провел неловкую телевстречу с ультраконсервативным президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который позже погиб при крушении вертолета. В 2015 году Таталу опубликовал песню в поддержку ядерной программы Ирана.