В США издадут ранее неизвестные работы Джека Керуака о буддизме

Американское издательство Rare Bird Books выпустит около 30 полуавтобиографических духовных рассказов, размышлений и стихотворений Джека Керуака, написанных им в 1950-е годы. Об этом рассказал The Guardian.

По словам издателей, сборник «The Buddhist Years» отражает интерес автора романа «В дороге» к буддизму, к которому он обратился в трудный период жизни.

«Радости жизни ускользают от озлобленного человека», — писал он в произведении «The Story Just Begins». Один из его героев произносит: «Единственная ошибка, которую я когда‑либо совершил, — это поверил, что ошибка существует, и ходил с этой мыслью в голове и смотрел на всех такими глазами».

Редактор книги Чарльз Шаттлворт сказал изданию Observer, что в то время Керуак был «в расцвете своих писательских сил» и «в лучшей духовной форме».

«Это кладезь увлекательного материала, который еще глубже погружает читателя во внутренний мир Керуака, и все это написано в его свободном, экспрессивном стиле. Эти работы наполнены тоской, желанием понять и выйти за пределы привычной жизни, желанием стать лучше», — рассказал он.