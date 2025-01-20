В «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники

В ботсаду МГУ «Аптекарский огород» на фоне теплой погоды в Москве расцвели первые подснежники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сада.

Подснежники расцвели под открытым небом, посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду.

В «Аптекарском огороде» отметили, что у них растут шесть видов подснежников ― подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.

«Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в „Аптекарском огороде“ — из‑за особого микроклимата», — пояснили в пресс-службе.

В прошлом году первые подснежники расцвели в «Аптекарском огороде» в начале марта.