Умерла композитор Клэр ван Кампен, жена Марка Райлэнса

В возрасте 71 года от рака скончалась режиссер и композитор Клэр ван Кампен, жена актера Марка Райлэнса, пишет The Guardian.

Она умерла в немецком городе Кассель в окружении семьи, говорится в заявлении Райлэнса и ее дочери Джульетты.

Семья назвала ее «одной из самых веселых и вдохновляющих женщин, которых мы когда‑либо знали». «Мы благодарим ее за то, что она наполнила наши жизни своим волшебством, музыкой, смехом и любовью. Звоните в колокол, трубите в трубы, что‑то закончилось, что‑то начинается. Один из великих мудрецов ушел», — сказано в заявлении.

Ван Кампен была пианисткой, драматургом и театральным режиссером. Она проработала в «Шекспировском Глобусе» в разных должностях около 20 лет. Она училась в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, где изучала теорию музыки и фортепиано, специализируясь на исполнении музыки XX века. В дальнейшем она сделала карьеру композитора и исполнителя, сочиняя и исполняя музыку для театра, радио, телевидения, кинофильмов и концертов.

Среди театральных заслуг Ван Кампен — написание музыки к постановке «Гамлета» в Королевской шекспировской компании в 1989 году с Райлэнсом в главной роли, за которого она вышла замуж в том же году.

Позже она создала оригинальные партитуры для бродвейских постановок «Истинный Запад» 2000 года, «Боинг-Боинг» 2008-го и комедии «Зверь» 2010-го, а также адаптаций шекспировских пьес «Двенадцатая ночь» и «Ричард III».