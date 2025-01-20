Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»

Монтажер Давид Янчо рассказал, что в постпродакшене фильма «Бруталист» использовался искусственный интеллект.

При помощи Midjourney в фильме были созданы макеты зданий, спроектированных главным героем архитектором Ласло Тотом, которого сыграл Эдриен Броди. Команда также использовала нейросеть Respeecher для корректировки венгерского акцента Броди и Фелисити Джонс.

«Я сам носитель венгерского и знаю, что это один из самых сложных языков для изучения произношения. Даже учитывая венгерское происхождение Эдриена, это не так просто…

Мы тренировали [Броди и Джонс], они проделали потрясающую работу, но мы также хотели усовершенствовать ее так, чтобы даже местные жители не заметили никакой разницы», — отметил Янчо.

ИИ продолжает оставаться предметом разногласий в Голливуде. Он был частью споров во время забастовок сценаристов и актеров в 2023 году. Тем не менее Янчо утверждает, что к нему не стоит относиться с таким подозрением.