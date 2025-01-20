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Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»

Вчера в 12:02
Фото: Carte Blanche

Монтажер Давид Янчо рассказал, что в постпродакшене фильма «Бруталист» использовался искусственный интеллект.

При помощи Midjourney в фильме были созданы макеты зданий, спроектированных главным героем архитектором Ласло Тотом, которого сыграл Эдриен Броди. Команда также использовала нейросеть Respeecher для корректировки венгерского акцента Броди и Фелисити Джонс.

«Я сам носитель венгерского и знаю, что это один из самых сложных языков для изучения произношения. Даже учитывая венгерское происхождение Эдриена, это не так просто…

Мы тренировали [Броди и Джонс], они проделали потрясающую работу, но мы также хотели усовершенствовать ее так, чтобы даже местные жители не заметили никакой разницы», — отметил Янчо.

ИИ продолжает оставаться предметом разногласий в Голливуде. Он был частью споров во время забастовок сценаристов и актеров в 2023 году. Тем не менее Янчо утверждает, что к нему не стоит относиться с таким подозрением.

«В индустрии не принято говорить об искусственном интеллекте, но так не должно быть. Мы должны открыто обсуждать, какие инструменты может предоставить нам искусственный интеллект. В фильме нет ничего такого, что не могло бы быть сделано раньше. Он просто делает процесс намного быстрее. Мы используем ИИ для создания крошечных деталей, на съемку которых у нас не было ни денег, ни времени», — добавил он.

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