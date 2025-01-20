Baza: в машине Гоши Куценко спрятали тело убитой женщины

В голубом «запорожце», который принадлежит Гоше Куценко, нашли тело убитой женщины. Об этом сообщают РБК, Baza и Shot.
Труп с колото-резаными ранениями обнаружили в машине, припаркованной во дворе дома на Кутузовском проспекте и накрытой брезентом.
В прокуратуре Москвы сказали, что подозреваемый в убийстве задержан. По предварительным данным, он несколько раз ударил ее ножом после совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Baza пишет, что подозреваемый ― 30-летний Альберт Абдуллин ― сознался в преступлении.