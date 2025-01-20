Мелания Трамп запустила свою криптовалюту. Она взлетела на 24 000% за первый час

Будущая первая леди США Мелания Трамп запустила свою криптовалюту накануне инаугурации мужа в качестве президента США. Об этом сообщает Би-би-си.

Мемкоин получил название $Melania. За первый час монета выросла более чем на 24 000%, достигнув пиковой стоимости 13 долларов.

Мелания запустила свой мемкоин на следующий день после того, как Дональд Трамп представил криптовалюту $Trump. На фоне этого криптовалюта избранного президента обвалилась более чем на 40% — до 38 долларов.

На момент написания заметки цена $Trump составляет 51 доллар, а $Melania — 10. На сайте мемкоина Мелании говорится, что это криптоактив, созданный и отслеживаемый на блокчейне Solana.

Супруги подчеркивают, что их мемкоины не предназначены для инвестирования и не являются предметом инвестиций или ценной бумагой. По данным сайта CoinMarketCap, общая рыночная оценка $Trump составляет около 10 млрд долларов, а $Melania — около 2 млрд.

Bloomberg заявил, что запуск мемкоинов $Trump и $Melania наносит репутационный ущерб криптоиндустрии. «Это явная беда, которую нам теперь придется прорабатывать», — сказал генеральный партнер венчурной компании Dragonfly Capital Роб Хадик.