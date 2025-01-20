Клуб Arma (Mutabor) может закрыться весной

Руководство московского клуба Arma (в прошлом Mutabor) собирается закрыть его в апреле 2025 года, пишет «Большой город» со ссылкой на несколько источников, близких к заведению.

Представитель Arma в переписке с «Афишей Daily» воздержался как от комментариев, так и от опровержения этой информации. Он отметил, что клуб сделает официальное заявление на эту тему в ближайшие дни.

При этом команда заведения по-прежнему планирует мероприятия: сейчас она занимается фестивалем Outline.

Арт-центр и ночной клуб Mutabor открылся на территории Первого государственного подшипникового завода в Москве в апреле 2019 года. Создателями стала команда бывшего ночного клуба Arma17, чьи владельцы в 2017 году заявили о закрытии проекта и прекращении работы в России.

В декабре 2023-го в Mutabor прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой, из‑за которой у заведения начались проблемы. Мероприятие оскорбило православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Суд признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Ее звездные участники, включая Настю Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Диму Билана, были вынуждены записывать извинения.