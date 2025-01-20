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В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку с работы, отправив письмо начальству

Сегодня в 09:24
Фото: nananafuzim/Unsplash

В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении начальнику своей хозяйки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина написала электронное заявление, но пока не собиралась его отправлять. Пока она думала над письмом, кошка запрыгнула на стол и нажала на клавишу Enter, отправив электронное письмо начальнику.

Девушка попыталась объяснить начальнику, что это дело рук ее домашнего питомца, но ее обращение было проигнорировано. В итоге девушку уволили и лишили годовой премии, на которую она рассчитывала.

Ранее в Китае появился новый тренд под названием Zhengmaotiaoqian, который переводится как «заработать деньги на вкусняшки». Владельцы кошек и собак начали отправлять своих питомцев на работу в кафе.

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