В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку с работы, отправив письмо начальству

В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении начальнику своей хозяйки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина написала электронное заявление, но пока не собиралась его отправлять. Пока она думала над письмом, кошка запрыгнула на стол и нажала на клавишу Enter, отправив электронное письмо начальнику.

Девушка попыталась объяснить начальнику, что это дело рук ее домашнего питомца, но ее обращение было проигнорировано. В итоге девушку уволили и лишили годовой премии, на которую она рассчитывала.