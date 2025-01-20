Россияне стали путешествовать в Японию в два раза больше

В 2024 году турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В прошедшем году почти 100 тыс. российских туристов посетили Японию, что на 136,6% больше, чем годом ранее (41,96 тыс.). В декабре в Японию отправились 5900 россиян — на 168 больше, чем в 2023 году.

Всего Япония приняла почти 36,87 млн иностранных туристов. Это на 15,6% больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 47,1% выше, чем в 2023 году. Больше всего страну посетили туристы из Южной Кореи (8,81 млн), Китая (6,98 млн) и Тайваня (6,04 млн).

Российские туроператоры отметили, что самым востребованным у россиян периодом путешествий был весенний сезон цветения сакуры.