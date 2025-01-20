Instagram* запустит приложение для редактирования вертикальных видео Edits ― конкурента CapCut

Сегодня / 09:34
Клуб Arma (Mutabor) может закрыться весной
Сегодня / 09:24
В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку с работы, отправив письмо начальству
Сегодня / 08:47
Россияне стали путешествовать в Японию в два раза больше
Сегодня / 07:15
Пол Шрейдер: «ChatGPT может писать оригинальные сценарии»
Сегодня / 06:47
В петербургских вузах появятся комнаты матери и ребенка
Сегодня / 06:06
Paramount+ закрывает ситком «Фрейзер»
Вчера / 18:16
«Моана-2» собрала миллиард долларов в мировом прокате
Вчера / 17:53
TikTok восстанавливает работу в США после обещания Трампа
Обновлено вчера в 15:58
TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети
Вчера / 15:55
Дети Дэвида Линча пригласили поклонников на групповую медитацию в честь режиссера
Вчера / 14:56
Со стены Пушкинского музея срубили таблички с именами репрессированных
Обновлено вчера в 14:52
Черновики одной из самых известных песен Боба Дилана продали за полмиллиона долларов
Вчера / 13:48
Ресторан «Dr. Живаго» закрывается на реставрацию
Вчера / 12:43
Новый сериал Винса Гиллигана может получить название «Wycaro 339» и выйти этим летом
Вчера / 11:55
Рилсы в инстаграме* увеличили до трех минут на фоне запрета тиктока в США
Вчера / 11:23
Кэмерон Диас согласна сыграть в сиквеле «Маски», но с одним условием
Вчера / 10:15
В Швеции установили новый мировой рекорд: 13 часов непрерывной игры в настольный теннис
Вчера / 09:33
Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»
Вчера / 08:54
Рами Малек мог сесть в тюрьму из‑за полицейских-расистов
Вчера / 07:19
Жена Юры Борисова — о фейковой рекламе банка спермы: «Юра не является лицом ни одной компании»
18 января / 16:30
Variety: академики «Оскара» нашли отклик в фильмах с «хорошим настроением»
18 января / 13:50
Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры
18 января / 13:48
В Краснодаре школьники спели под окнами учительницы «Песенку мамонтенка» и уговорили не увольняться
18 января / 12:58
Продажи элитного жилья в новостройках Москвы стали рекордными за пять лет
18 января / 12:39
Продюсеру Arctic Monkeys и Florence + The Machine Джеймсу Форду диагностировали лейкемию
18 января / 11:57
Трамп объявил о запуске своего мемкоина
18 января / 11:57
Рэпер T.O.P — о роли Таноса в «Игре в кальмара»: «Меня игнорировали почти 10 лет»
18 января / 10:25
Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными

Instagram* запустит приложение для редактирования вертикальных видео Edits ― конкурента CapCut

Сегодня в 07:53
Интерфейс Edits. Иллюстрация: Meta

Meta* анонсировала приложение под названием Edits для редактирования вертикальных видео. Глава Instagram Адам Моссери сказал в Threads, что версия для iOS появится в следующем месяце, запуск для Android планируется позже. В App Store указана другая дата запуска ― 13 марта.

По словам Моссери, в приложении будет набор творческих инструментов, включая разделы для вдохновения и поиска идей, список популярных песен и камера. Edits также позволит создавать черновики и делиться ими с друзьями и соавторами.

На камеру в Edits можно будет снимать видео длиной до 10 минут, а качество роликов для загрузки в Instagram ― 1080p. Создатели контента смогут увидеть в приложении статистику выложенных роликов и аналитику по вовлечению в ленту.

Instagram анонсировал Edits в день, когда в США заблокировали TikTok и CapCut ― конкурирующие сервисы от китайской ByteDance. Однако полноценный бан продлился меньше суток ― после обещания избранного президента США Дональда Трампа «вернуть тикток» приложение вновь начало открываться у американских пользователей. Правда, в магазины приложений оно пока не вернулось.

Как отмечает TechCrunch, Meta неоднократно предпринимала шаги, чтобы заполнить пробелы на рынке. Через несколько дней после блокировки TikTok в Индии в июне 2020 года Instagram запустил аналогичный продукт ― Reels. В 2023 году, после скандалов, связанных с покупкой Илоном Маском Twitter, компания выпустила его конкурента Threads.

* Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами