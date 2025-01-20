Instagram* запустит приложение для редактирования вертикальных видео Edits ― конкурента CapCut

Meta* анонсировала приложение под названием Edits для редактирования вертикальных видео. Глава Instagram Адам Моссери сказал в Threads, что версия для iOS появится в следующем месяце, запуск для Android планируется позже. В App Store указана другая дата запуска ― 13 марта.

По словам Моссери, в приложении будет набор творческих инструментов, включая разделы для вдохновения и поиска идей, список популярных песен и камера. Edits также позволит создавать черновики и делиться ими с друзьями и соавторами.

На камеру в Edits можно будет снимать видео длиной до 10 минут, а качество роликов для загрузки в Instagram ― 1080p. Создатели контента смогут увидеть в приложении статистику выложенных роликов и аналитику по вовлечению в ленту.

Instagram анонсировал Edits в день, когда в США заблокировали TikTok и CapCut ― конкурирующие сервисы от китайской ByteDance. Однако полноценный бан продлился меньше суток ― после обещания избранного президента США Дональда Трампа «вернуть тикток» приложение вновь начало открываться у американских пользователей. Правда, в магазины приложений оно пока не вернулось.

Как отмечает TechCrunch, Meta неоднократно предпринимала шаги, чтобы заполнить пробелы на рынке. Через несколько дней после блокировки TikTok в Индии в июне 2020 года Instagram запустил аналогичный продукт ― Reels. В 2023 году, после скандалов, связанных с покупкой Илоном Маском Twitter, компания выпустила его конкурента Threads.