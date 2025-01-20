Пол Шрейдер: «ChatGPT может писать оригинальные сценарии»

Режиссер и сценарист Пол Шрейдер утверждает, что ChatGPT может писать «оригинальные» и «полноценные» сценарии.

Он рассказал, что попросил чат-бота предложить идею для фильма нескольким известным режиссерам, включая его самого, и что результаты оказались более чем удовлетворительными.

«Я ошеломлен. Я просто попросил ChatGPT предложить „идею для фильма Пола Шрейдера“. Потом Пола Томаса Андерсона. Потом Квентина Тарантино. Потом Хармони Корина. Потом Ингмара Бергмана. Потом Росселлини, Скорсезе, Спилберга, Линча.

Каждая идея, которую он придумал (за несколько секунд), была хорошей и оригинальной. Зачем писателям месяцами сидеть в поисках хорошей идеи, если ИИ может предложить ее за считаные секунды?» — написал Шрейдер в своих соцсетях.