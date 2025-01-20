В петербургских вузах появятся комнаты матери и ребенка

В вузах Петербурга откроют комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до трех лет. Об этом говорится в программе по повышению рождаемости в городе на 2024–2027 годы. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно ему, в таких комнатах и группах смогут ежегодно обслуживаться не менее 60 семей. Планируется, что в 2025 году услугами воспользуются 40 семей, в 2026-м — 50, а в 2027 году — 60. Меры направлены на помощь студенческим семьям, где хотя бы один из родителей учится очно.

Программа также предусматривает создание пунктов проката колясок, кроваток и пеленальных столиков для студенческих, молодых семей, одиноких матерей и нуждающихся. В 2025 году таким образом планируют помочь 10,3 тыс. семей, в 2026-м — 10,4 тыс., в 2027-м — 10,6 тыс.

Кроме того, для студенческих и молодых семей введут услугу социальных нянь для временного ухода за детьми. В 2025 году ею смогут воспользоваться 180 семей, в 2026-м — 270, а в 2027 году — 300.

Девушкам, которые учатся очно, будут выплачивать по 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Семьям, которые стали многодетными в 2025 году и позднее, увеличат до 1 млн рублей размер выплаты на погашение ипотеки.

Программа будет реализована при федеральной поддержке. Консолидированный бюджет на нее 2025 году составит 848,6 млн рублей, в 2027-м — 880,4 млн.

Чиновники объясняют необходимость мотивировать студенток на рождение детей тем, что одна из причин низкой рождаемости ― позднее в среднем решение завести первого ребенка.