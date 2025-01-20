В петербургских вузах появятся комнаты матери и ребенка

Сегодня / 09:34
Клуб Arma (Mutabor) может закрыться весной
Сегодня / 09:24
В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку с работы, отправив письмо начальству
Сегодня / 08:47
Россияне стали путешествовать в Японию в два раза больше
Сегодня / 07:53
Instagram* запустит приложение для редактирования вертикальных видео Edits ― конкурента CapCut
Сегодня / 07:15
Пол Шрейдер: «ChatGPT может писать оригинальные сценарии»
Сегодня / 06:06
Paramount+ закрывает ситком «Фрейзер»
Вчера / 18:16
«Моана-2» собрала миллиард долларов в мировом прокате
Вчера / 17:53
TikTok восстанавливает работу в США после обещания Трампа
Обновлено вчера в 15:58
TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети
Вчера / 15:55
Дети Дэвида Линча пригласили поклонников на групповую медитацию в честь режиссера
Вчера / 14:56
Со стены Пушкинского музея срубили таблички с именами репрессированных
Обновлено вчера в 14:52
Черновики одной из самых известных песен Боба Дилана продали за полмиллиона долларов
Вчера / 13:48
Ресторан «Dr. Живаго» закрывается на реставрацию
Вчера / 12:43
Новый сериал Винса Гиллигана может получить название «Wycaro 339» и выйти этим летом
Вчера / 11:55
Рилсы в инстаграме* увеличили до трех минут на фоне запрета тиктока в США
Вчера / 11:23
Кэмерон Диас согласна сыграть в сиквеле «Маски», но с одним условием
Вчера / 10:15
В Швеции установили новый мировой рекорд: 13 часов непрерывной игры в настольный теннис
Вчера / 09:33
Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»
Вчера / 08:54
Рами Малек мог сесть в тюрьму из‑за полицейских-расистов
Вчера / 07:19
Жена Юры Борисова — о фейковой рекламе банка спермы: «Юра не является лицом ни одной компании»
18 января / 16:30
Variety: академики «Оскара» нашли отклик в фильмах с «хорошим настроением»
18 января / 13:50
Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры
18 января / 13:48
В Краснодаре школьники спели под окнами учительницы «Песенку мамонтенка» и уговорили не увольняться
18 января / 12:58
Продажи элитного жилья в новостройках Москвы стали рекордными за пять лет
18 января / 12:39
Продюсеру Arctic Monkeys и Florence + The Machine Джеймсу Форду диагностировали лейкемию
18 января / 11:57
Трамп объявил о запуске своего мемкоина
18 января / 11:57
Рэпер T.O.P — о роли Таноса в «Игре в кальмара»: «Меня игнорировали почти 10 лет»
18 января / 10:25
Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными

В петербургских вузах появятся комнаты матери и ребенка

Сегодня в 06:47
Фото: Courtney Hale/Getty Images

В вузах Петербурга откроют комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до трех лет. Об этом говорится в программе по повышению рождаемости в городе на 2024–2027 годы. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно ему, в таких комнатах и группах смогут ежегодно обслуживаться не менее 60 семей. Планируется, что в 2025 году услугами воспользуются 40 семей, в 2026-м — 50, а в 2027 году — 60. Меры направлены на помощь студенческим семьям, где хотя бы один из родителей учится очно.

Программа также предусматривает создание пунктов проката колясок, кроваток и пеленальных столиков для студенческих, молодых семей, одиноких матерей и нуждающихся. В 2025 году таким образом планируют помочь 10,3 тыс. семей, в 2026-м — 10,4 тыс., в 2027-м — 10,6 тыс.

Кроме того, для студенческих и молодых семей введут услугу социальных нянь для временного ухода за детьми. В 2025 году ею смогут воспользоваться 180 семей, в 2026-м — 270, а в 2027 году — 300.

Девушкам, которые учатся очно, будут выплачивать по 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Семьям, которые стали многодетными в 2025 году и позднее, увеличат до 1 млн рублей размер выплаты на погашение ипотеки.

Программа будет реализована при федеральной поддержке. Консолидированный бюджет на нее 2025 году составит 848,6 млн рублей, в 2027-м — 880,4 млн.

Чиновники объясняют необходимость мотивировать студенток на рождение детей тем, что одна из причин низкой рождаемости ― позднее в среднем решение завести первого ребенка.

«Негативные тенденции в сфере рождаемости обусловлены увеличением возраста матери при рождении первенца. Средний возраст матери при рождении ребенка в Санкт-Петербурге составляет без малого 28 лет, в разрезе вторых и последующих детей — 30 лет. При этом возраст матери при рождении первого ребенка в Санкт-Петербурге в последние годы был выше, чем в среднем по Российской Федерации (по итогам 2021 года — на 2,1 года)», — говорится в программе.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами