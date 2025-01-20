Paramount+ закрывает ситком «Фрейзер»

Paramount+ решил отменить после второго сезона ребут ситкома «Фрейзер» из‑за ограниченной аудитории. Об этом сообщает Variety.

Однако CBS Studios, стоящая за проектом, собирается продолжить работать над шоу, но для других платформ — Prime Video и Hulu.

«Фрейзер» стал переосмыслением оригинального сериала, который выходил с 1993 по 2004 год и завоевал 37 премий «Эмми». Первый сезон ребута не получил ни одной статуэтки, но был номинирован на три премии.