«Моана-2» собрала миллиард долларов в мировом прокате

Сегодня / 09:34
Клуб Arma (Mutabor) может закрыться весной
Сегодня / 09:24
В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку с работы, отправив письмо начальству
Сегодня / 08:47
Россияне стали путешествовать в Японию в два раза больше
Сегодня / 07:53
Instagram* запустит приложение для редактирования вертикальных видео Edits ― конкурента CapCut
Сегодня / 07:15
Пол Шрейдер: «ChatGPT может писать оригинальные сценарии»
Сегодня / 06:47
В петербургских вузах появятся комнаты матери и ребенка
Сегодня / 06:06
Paramount+ закрывает ситком «Фрейзер»
Вчера / 17:53
TikTok восстанавливает работу в США после обещания Трампа
Обновлено вчера в 15:58
TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети
Вчера / 15:55
Дети Дэвида Линча пригласили поклонников на групповую медитацию в честь режиссера
Вчера / 14:56
Со стены Пушкинского музея срубили таблички с именами репрессированных
Обновлено вчера в 14:52
Черновики одной из самых известных песен Боба Дилана продали за полмиллиона долларов
Вчера / 13:48
Ресторан «Dr. Живаго» закрывается на реставрацию
Вчера / 12:43
Новый сериал Винса Гиллигана может получить название «Wycaro 339» и выйти этим летом
Вчера / 11:55
Рилсы в инстаграме* увеличили до трех минут на фоне запрета тиктока в США
Вчера / 11:23
Кэмерон Диас согласна сыграть в сиквеле «Маски», но с одним условием
Вчера / 10:15
В Швеции установили новый мировой рекорд: 13 часов непрерывной игры в настольный теннис
Вчера / 09:33
Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»
Вчера / 08:54
Рами Малек мог сесть в тюрьму из‑за полицейских-расистов
Вчера / 07:19
Жена Юры Борисова — о фейковой рекламе банка спермы: «Юра не является лицом ни одной компании»
18 января / 16:30
Variety: академики «Оскара» нашли отклик в фильмах с «хорошим настроением»
18 января / 13:50
Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры
18 января / 13:48
В Краснодаре школьники спели под окнами учительницы «Песенку мамонтенка» и уговорили не увольняться
18 января / 12:58
Продажи элитного жилья в новостройках Москвы стали рекордными за пять лет
18 января / 12:39
Продюсеру Arctic Monkeys и Florence + The Machine Джеймсу Форду диагностировали лейкемию
18 января / 11:57
Трамп объявил о запуске своего мемкоина
18 января / 11:57
Рэпер T.O.P — о роли Таноса в «Игре в кальмара»: «Меня игнорировали почти 10 лет»
18 января / 10:25
Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными

«Моана-2» собрала миллиард долларов в мировом прокате

Вчера в 18:16
Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

«Моана-2» собрала миллиард долларов спустя восемь недель проката. Это третий прошлогодний релиз Disney, собравший эту сумму, пишет Variety.

Мультфильм заработал 445 млн долларов в США и 567 млн в других странах. В прокат сиквел «Моаны» вышел 28 ноября и стал рекордсменом по сборам в День благодарения, заработав 225 млн долларов за пять праздничных дней (предыдущий рекорд — 125 млн — установило «Холодное сердце-2» в 2019-м).

«Моана-2» — третий релиз Disney 2024 года после «Головоломки-2» и «Дэдпула и Росомахи», заработавший миллиард долларов. Ни один из конкурентов студии не заработал 1 млрд долларов на одном фильме, хотя ближе всего к этому показателю подошла Universal с «Гадким я-4» (969 млн).

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, «Моана-2» получила хорошие оценки от зрителей и оставалась в пятерке лучших в США на протяжении семи уик-эндов. Variety отмечает, что успех мульта должен стать «обнадеживающим обстоятельством» в пользу кинотеатрального проката, поскольку сиквел изначально хотели выпустить на стримингах.

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами