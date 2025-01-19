«Моана-2» собрала миллиард долларов в мировом прокате

«Моана-2» собрала миллиард долларов спустя восемь недель проката. Это третий прошлогодний релиз Disney, собравший эту сумму, пишет Variety.

Мультфильм заработал 445 млн долларов в США и 567 млн в других странах. В прокат сиквел «Моаны» вышел 28 ноября и стал рекордсменом по сборам в День благодарения, заработав 225 млн долларов за пять праздничных дней (предыдущий рекорд — 125 млн — установило «Холодное сердце-2» в 2019-м).

«Моана-2» — третий релиз Disney 2024 года после «Головоломки-2» и «Дэдпула и Росомахи», заработавший миллиард долларов. Ни один из конкурентов студии не заработал 1 млрд долларов на одном фильме, хотя ближе всего к этому показателю подошла Universal с «Гадким я-4» (969 млн).