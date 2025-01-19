TikTok восстанавливает работу в США после обещания Трампа

TikTok начал восстанавливать работу в США, сообщается в аккаунте приложения в X. Незадолго до этого Дональд Трамп пообещал отсрочить запрет на соцсеть.

«По соглашению с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе восстановления обслуживания. Мы благодарим президента Трампа за необходимые разъяснения и заверения для наших поставщиков услуг о том, что они не столкнутся с какими‑либо штрафными санкциями», — говорится в заявлении TikTok.

Отдельно TikTok отмечает «сильную позицию в отношении Первой поправки и против произвольной цензуры», проявленную Трампом. Компания намерена работать с избранным президентом «над долгосрочным решением» проблемы с блокировкой соцсети.

За несколько часов до этого Трамп пообещал издать указ об отсрочке запрета тиктока в США после своей инаугурации 20 января. По его мнению, США стоит владеть половиной доли в совместной с TikTok организации, чтобы «сохранить соцсеть в надежных руках».

17 января Трамп созванивался с председателем КНР Си Цзиньпином и обсуждал блокировку тиктока в США. Американский лидер посчитал, что разговор получила очень хорошим.

В ночь на 19 января тикток в США перестал открываться. В оповещении, которое видели американские пользователи, говорилось, что приложением нельзя пользоваться из‑за нового закона, и подчеркивалось, что Трамп желает «вернуть тикток». Таким образом, бан тиктока в США продлится около суток или меньше.