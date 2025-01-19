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Дети Дэвида Линча пригласили поклонников на групповую медитацию в честь режиссера

Сегодня в 15:55
Фото: Dmitry Rozhkov

Дети Дэвида Линча пригласили поклонников покойного режиссера на «всемирную групповую медитацию», чтобы почтить память кумира. Сеанс продлится 10 минут, сообщила в соцсетях Дженнифер, Остин, Райли и Лула Линч.

Медитация пройдет 20 января, в день 79-летия Линча, в 12.00 по тихоокеанскому времени (23.00 по московскому). «Давайте соберемся вместе, где бы мы ни были, чтобы почтить его наследие, распространяя мир и любовь по всему миру. Пожалуйста, уделите это время медитации, размышлениям и отправке позитива во вселенную», — написали дети Линча.

Дэвид Линч начал заниматься трансцендентальной медитацией в 1973 году. По его словам, она позволила ему достичь «чистого сознания» и дала ему «легкий доступ к неограниченным запасам энергии, творчества и внутреннего счастья».

В 2020 году Линч запустил бесплатный курс по трансцендентальной медитации для медработник, борющихся в COVID-19. В 2022-м постановщик представил свои планы по созданию новой многомиллионной программы по охране психического здоровья.

Считается, что трансцендентальная медитация помогает людям с посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и тревогой. После смерти Линча певица Люкке Ли написала, что режиссер спас ее жизнь, познакомив с медитацией.

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