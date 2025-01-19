Дети Дэвида Линча пригласили поклонников на групповую медитацию в честь режиссера

Медитация пройдет 20 января, в день 79-летия Линча, в 12.00 по тихоокеанскому времени (23.00 по московскому). «Давайте соберемся вместе, где бы мы ни были, чтобы почтить его наследие, распространяя мир и любовь по всему миру. Пожалуйста, уделите это время медитации, размышлениям и отправке позитива во вселенную», — написали дети Линча.