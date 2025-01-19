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Со стены Пушкинского музея срубили таблички с именами репрессированных

Сегодня в 14:56
Фото: Ксения Басилашвили/Telegram

На фасаде Галереи искусств стран Европы и Америки ГМИИ имени Пушкина в Москве срубили таблички с именами репрессированных в 1930-х жильцов. Теперь на их месте видны ниши и поврежденная штукатурка, сообщила 17 января журналистка Ксения Басилашвили.

В фонде «Последний адрес», которому принадлежит инициатива, назвали это совершенно недопустимым. Волонтеры повесили на место вырубленных табличек бумажные листы с именами репрессированных из этого дома — юриста Петра Жука и психолога Исаака Шпильрейна, расстрелянных в 1937 году.

«По всей видимости, городские власти это не очень беспокоит, к сожалению и стыду», — заявили «Подъему» в фонде «Последний адрес».

Мемориальные знаки в память о Жуке и Шпильрейне впервые появились на Пушкинском музее в 2019 году, но в 2024-м неизвестные выкрутили их. Тогда же нынешний директор музея Елизавета Лихачева распорядилась восстановить таблички, сделав их антивандальными: без прорезей, куда вставляется отвертка. Басилашвили предполагает, что таблички вырубили с помощью топора или зубила.

В фонде отметили, что таблички «изготавливал сам музей, это были не типовые знаки „Последнего адреса“», и посоветовали руководству Пушкинского музея обратиться в полицию в связи с материальным ущербом. «Последний адрес» готов помочь музею восстановить таблички, если новое руководство учреждения «изъявит такое желание».

16 января стало известно, что на посту руководителя Пушкинского музея Лихачеву сменит управляющая музейным центром «Росизо» Ольга Галактионова. Лихачева же ранее называла глупостью приостановку работы Музея истории ГУЛАГа, у которого тоже сменился руководитель.

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