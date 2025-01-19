Со стены Пушкинского музея срубили таблички с именами репрессированных

На фасаде Галереи искусств стран Европы и Америки ГМИИ имени Пушкина в Москве срубили таблички с именами репрессированных в 1930-х жильцов. Теперь на их месте видны ниши и поврежденная штукатурка, сообщила 17 января журналистка Ксения Басилашвили.

В фонде «Последний адрес», которому принадлежит инициатива, назвали это совершенно недопустимым. Волонтеры повесили на место вырубленных табличек бумажные листы с именами репрессированных из этого дома — юриста Петра Жука и психолога Исаака Шпильрейна, расстрелянных в 1937 году.

«По всей видимости, городские власти это не очень беспокоит, к сожалению и стыду», — заявили «Подъему» в фонде «Последний адрес».

Мемориальные знаки в память о Жуке и Шпильрейне впервые появились на Пушкинском музее в 2019 году, но в 2024-м неизвестные выкрутили их. Тогда же нынешний директор музея Елизавета Лихачева распорядилась восстановить таблички, сделав их антивандальными: без прорезей, куда вставляется отвертка. Басилашвили предполагает, что таблички вырубили с помощью топора или зубила.

В фонде отметили, что таблички «изготавливал сам музей, это были не типовые знаки „Последнего адреса“», и посоветовали руководству Пушкинского музея обратиться в полицию в связи с материальным ущербом. «Последний адрес» готов помочь музею восстановить таблички, если новое руководство учреждения «изъявит такое желание».