Ресторан «Dr. Живаго» закрывается на реставрацию

Ресторан «Dr. Живаго» в Москве закрывается на реставрацию на неопределенный срок. Открытие может состояться ближе к марту, сообщается в соцсетях заведения.

«Более 10 лет гранд-кафе „Dr. Живаго“ работает для вас всегда и круглосуточно. Пришло время взять небольшую паузу — бережно отреставрировать наш легендарный интерьер. Увидимся к весне!» — следует из поста «Dr. Живаго».

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