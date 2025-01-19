Ресторан «Dr. Живаго» закрывается на реставрацию

Ресторан «Dr. Живаго» в Москве закрывается на реставрацию на неопределенный срок. Открытие может состояться ближе к марту, сообщается в соцсетях заведения.
«Более 10 лет гранд-кафе „Dr. Живаго“ работает для вас всегда и круглосуточно. Пришло время взять небольшую паузу — бережно отреставрировать наш легендарный интерьер. Увидимся к весне!» — следует из поста «Dr. Живаго».
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© @grandcafezhivago
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© @grandcafezhivago
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© @grandcafezhivago
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© @grandcafezhivago
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© @grandcafezhivago
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© @grandcafezhivago
«Dr. Живаго» располагается на первом этаже гостиницы «Националь», по адресу Моховая, 15. Он входит в сеть «Рестораны Раппопорта», которой также принадлежат Erwin, «Воронеж», «Восход» и не только. «Dr. Живаго» неоднократно попадал в подборки «Афиши Daily» о гастрономии в Москве.